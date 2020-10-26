Пророссийские боевики на Донбассе за 26 октября один раз нарушили режим прекращения огня. Однако, ситуация в районе проведения ООС по-прежнему остается контролируемой.

Подробности сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в понедельник террористы открывали огонь по украинским позициям возле населенного пункта Марьинка. Выстрелы боевиками осуществлялись из стрелкового оружия.

«Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020», — говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военный не погиб и не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, российская армия по военно-техническому потенциалу существенно опережает украинскую, но Вооруженные силы Украины также имеют свои сильные преимущества.

А также, Служба безопасности Украины в рамках очередной операции на Донбассе задержала террориста «ЛНР». Задержание прошло в Новоайдарском районе Луганской области.