25 октября на Донбассе боевики один раз нарушили режим тишины.

Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет. Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

26 октября в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк говорит, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции России.

