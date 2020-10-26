Коронавирусная инфекция COVID-19 стала более заразной, на сегодняшний день распространение вируса начало происходить в геометрической прогрессии.

Подробности рассказала директор Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, передает Обозреватель.

«Вирус стал реактивнее. Мне кажется, что уже включился некий механизм и просто так остановить процесс у нас уже не получится», – заявила она.

Врач считает, что Украина уже «достаточно близка» ко второму и третьему уровню эпидемии COVID-19 – когда в Украине будет фиксироваться от 11 до 15 тысяч новых заражений ежедневно.

Это вызвано, кроме прочего, тем, что все больные, у которых подтвержден коронавирус, имеют круг контактных лиц.

«В любом случае заболеваемость будет увеличиваться», – предупредила она.

Также главврач не исключила, что по состоянию на конец текущей недели, на 30 октября, в Украине может фиксироваться более 9 тысяч новых заражений в сутки.

Как мы уже рассказывали ранее, в мире начала снижаться заболеваемость COVID-19. Произошло это правда, на фоне субботнего антирекорда, когда за сутки зафиксировали 468 409 новых случаев.

А также, вакциной от COVID-19 не сможет воспользоваться треть населения планеты, поскольку вакцина не способна поддерживать холодовую цепь.