Православные в октябре будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы — этот день будет выходным, поскольку параллельно отмечается и День защитника Украины (государственный праздник).

НАРОДНАЯ ПРАВДА публикует православный календарь на октябрь.

1 октября — день памяти преподобного Евмения; преподобной Евфросинии Суздальской; преподобного Илариона Оптинского; Молченской, Целительница, и Старорусской икон Божией Матери

2 октября — благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина; Ярославских чудотворцев; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; преподобного Алексия Зосимовского

3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила; князя Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев

4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня; обретение мощей святого Димитрия Ростовского; апостола от 70-ти Кодрата

5 октября — Пророка Ионы; священномученика Фоки Синопского; Собор Тульских святых

6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского

7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы; преподобного Никандра пустынника, Псковского чудотворца; преподобномученика Галактиона Вологодского

8 октября — преподобных Ефросинии Александрийской и Ефросинии (в миру Феодулии) Суздальской; преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского; перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

9 октября — кончина Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России; преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца

10 октября — мученика Калистрата и дружины его: Гимнасия и иных; преподобного Савватия Соловецкого; священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого

11 октября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских; святителя Харитона Исповедника, епископа; преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского; преподобного Иродиона (Родиона) Илоезерского; благоверного князя Вячеслава Чешского

12 октября — преподобного Кириака отшельника; обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского

13 октября — священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца; святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца

14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы; Апостола от 70-ти Анании; преподобного Романа Сладкопевца, диакона; преподобного Саввы Вишерского, Новгородского; празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего

15 октября — священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского; благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской; преподобного Касияна грека, Угличского чудотворца

16 октября — Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона; священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского

17 октября — обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского; священномученика Иерофея Афинского, епископа; благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца; преподобного Аммона, затворника Печерского; священномученика Петра Капетолийского; святого Стефана Щиляновича

18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Гермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского), Московских, всея России чудотворцев; мученицы Харитины Амисийской (Понтийской); преподобных Дамиана, пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея, прозорливых, Печерских; преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского

19 октября — апостола Фомы, Арапетской иконы Божией Матери

20 октября — мучеников Сергия и Вакха; преподобного Сергия Послушливого, Печерского; преподобного Сергия Нуромского (Вологодского); обретение мощей преподобного Мартиниана Белозерского, игумена

21 октября — преподобной Пелагии Антиохийской; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена; преподобного Трифона Вятского архимандрита

22 октября — апостола Иакова Алфеева; преподобных Андроника и жены его Афанасия; священномученика Константина Сухова, пресвитера; обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита

23 октября — Собор Волынских святых; мученика Евлампия и мученицы Евлампии; преподобного Амвросия Оптинского; преподобномучеников Зографских

24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев; апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов; преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского

25 октября — священнослужителя Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского; перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя; мучеников Прова, Тараха и Андроника; преподобного Амфилохия Глушицкого, игумена; преподобного Космы, епископа Маиумского, создателя канонов

26 октября — священномучеников Карпа епископа Фиатирского, Папилы, диакона, мученика Агафодора и мученицы Агафоники; преподобного Вениамина Печерского; обретение мощей священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского и Кашинского; Иверской иконы Божией Матери

27 октября — мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келси; преподобной Параскевы-Петки; преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского Чудотворца

28 октября — святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского; преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона; преподобномученика Лукиана Антиохийского, пресвитера; святителя Иоанна, епископа Суздальского и Нижегородского; священномученика Лукиана Печерского

29 октября — мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни; преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского

30 октября — пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского; перенесение мощей праведного Лазаря четырехдневного, друга Божия, епископа Китийского

31 октября — апостола и евангелиста Луки; обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца; Дмитриевская поминальная суббота

