На Хэллоуин-2020, или Ведьменскую ночь , астролог дала полезные советы и рассказала об удивительном ритуале, который поможет защитить семью.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Астролог Эфа Форина рассказала, что чтобы защитить семью, на Хэллоуин-2020 можно провести ритуал. Благодаря этому ритуалу каждый может защитить свой дом.

Для его проведения не нужно иметь никаких магических знаний или умений, достаточно иметь всем доступные вещи, а именно: тыкву, рис, монеты.

Сначала необходимо очистить тыкву от мякоти и семян. После этого у нее кладется рис и семена из расчета три ложки на каждого члена семьи. Затем кладем монеты, также из расчета три монеты на одного члена семьи. В нее не нужно помещать свечу.

Свечи можно зажечь отдельно в доме, они будут отпугивать злых духов.

После этого накрываем тыкву «крышечкой» и размещаем у входной двери.

На следующий день тыкву следует вынести из дома на природу.

Напомним, Хэллоуин, Хэллоуин (Halloween), канун Дня Всех Святых — это праздник, с которым связано очень много примет, правил, предрассудков. Праздновать Хэллоуин надо в ночь с 31 октября на 1 ноября .