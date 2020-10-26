Хэллоуин (Halloween), канун Дня Всех Святых – это праздник, с которым связанно очень много примет, правил, суеверий. Праздновать Хэллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас список правил и «запретов», которые действуют (или действовали) в эту ночь.

История Хэллоуина

История Хэллоуина началась давно на территории современной Великобритании и Северной Ирландии. Древние кельты Ирландии и Шотландии отмечали в этот день переход от зимы к лету.

Они наряжались, зажигали огни – все ради того, чтобы отогнать силы зла от своих домов.Читайте также: Как нарядиться на Хэллоуин – самые яркие костюмы

Помните, в «Скарлетт», когда рожала главная героиня, все жители деревни (ирландцы) боялись выйти из дома, чтобы помочь ей?

И у нас для вас хорошая новость: этот обычай вместе с праздником к нам не пришел. Выходить, помогать, ждать помощи, помогать можно и даже нужно.

Говорят, в эту ночь надо делать только хорошие дела и думать о хорошем, это отгоняет зло лучше, чем свеча или тыква.Читайте также: Как сделать тыкву на Хэллоуин: 20 суперкреативних идей

Кстати о тыквах. Первые светильники, которые должны были помочь душам мертвых найти покой, были из репы. Это уже в Америке они превратились в тыквы – ярче, дешевле, да и тыквы тут вырезали давно – чтобы отпраздновать окончание сбора урожая.

Ну, и о суевериях

В ночь с 31 октября на 1 ноября надо закрыть все окна и двери.

Одежду нужно надевать наизнанку, выходить из дома спиной.

Нельзя сушить белье на улице.

Плохой приметой будет найти 1 ноября в доме паука, поэтому 31 надо всех пауков выбросить в окно (не убивать).

Кстати, плохой приметой считается и ночующий в ту ночь кот в доме, особенно – черный. Но не верьте в это, оставьте котиков дома. Хорошего вам праздника!