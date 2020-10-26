Из Украины за три года было выведено более 8,5 млрд долларов дивидендов нерезидентами, а еще $1,6 млрд нерезиденты получили как проценты по прямым инвестициям.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестируемых доходов за этот период составили $5,1 млрд.

«При этом, как показал анализ этих финансовых потоков, около 4/5 дивидендов в пользу нерезидентов было выплачено в низконалоговые юрисдикции, среди которых выделяются Кипр и Нидерланды», — написал он.

Чиновник подчеркнул, что 2/3 негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов.

«Что свидетельствует о связанность сторон этих операций и направленность этих операций на размывание налоговой базы и вывода прибыли за границу», — уверен Данилишин.

Что касается портфельных инвестиций, то выплата процентов государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором составила за период 2017 – 2 квартала 2020 года более 6,4 млрд долларов.

«Таким образом, только за последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило 25 миллиардов долларов США!» – заявил глава Совета НБУ.

Как мы уже рассказывали ранее, экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.

А доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.