Киевская область оказалась лидером по количеству нарушений на местных выборах в Украине 25 октября.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на брифинге МВД.

«Могу сказать, что наиболее горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области», — сказал Геращенко.

А глава коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что много административных и уголовных правонарушений также зафиксировали в Киеве, Одессе и Одесской области.

Отметим, что по состоянию на утро 26 октября к правоохранителям поступило более 5000 обращений о нарушениях на выборах, зарегистрировали — 159 уголовных производств.

Как мы уже рассказывали ранее, в Чернигове на местных выборах один из избирателей проголосовал за партию «Единая Россия» и президента РФ Владимира Путина, дописав их в бюллетень.

Также мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% ведомостей с данными о явке по областям. Явка избирателей на выборах 25 октября составила 36,88%.