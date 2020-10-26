«Нас ждет очень-очень сложная игра против очень-очень хорошего соперника. Самое важное — забыть счет первого матча. Не надо забывать игру, настрой, какой у нас соперник, но результат первого матча надо забыть. Это сейчас самое главное.

Об участии Попова в завтрашнем матче не может быть и речи. Что касается Родригеса, то он вчера тренировался в общей группе. Так что пока все хорошо», — цитирует Луческу источник Bookmaker Ratings.

«Динамо» пять лет не участвовало в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию, но еще многое предстоит сделать. «Ювентус» заслужил победу в первом туре, но матч был равным. Надеюсь, что туринцы смогут выйти из группы вместе с «Барселоной». Мы же нацелены на Лигу Европы», — приводит слова Луческу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет с «Ференцварошем». Поединок состоится в среду, 28 октября, в Венгрии, и начнется в 23:00 мск.

Что касается чемпионата Украины, то в настоящий момент «Динамо» имеет в своем активе 17 очков и занимает первое место, опережая на два очка полтавскую «Ворсклу» и на четыре пункта донецкий «Шахтер».