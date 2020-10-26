К проведению всеукраинского опроса Владимира Зеленского привлекали несовершеннолетних.

Один из таких случаев произошел в Хмельницкой области. Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга, использовать детей в подобной работе законно, но только при наличии разрешения родителей. В Хмельницкой области девочка, которой было 11 лет, не имела согласия родителей.

«Она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей», – сказал Клименко.

Сейчас полиция расследует остальные случаи участия несовершеннолетних в работе на опросе президента и во всех ли случаях было получено разрешение от родителей.

«Нам надо время, чтобы установить, все ли родители давали согласие», — сказал Клименко в ходе брифинга. Также глава полиции отметил, что у некоторых волонтеров, проводивших опрос Зеленского, не было при себе документов.

Как сообщалось ранее, явка на местных выборах стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

В полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства в день тишины.