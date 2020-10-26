Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №23.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Свобода».Биография, семья

Родился 20 февраля 1976 года в г. Лебедин Сумской области. Жена — Яна Мирошниченко.

В семье двое детей: дочь Любава и сын Маркиян.Образование

В 1993 г. закончил Лебединскую СОШ №7.

1993-1998 гг. — Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, специальность «Журналист».

С 2006 г. — заслуженный журналист Украины.Трудовая деятельность

1996-1997гг. — репортер информационной службы «Международный Медиа Центр — Интерньюс».

1997-2000 гг. — редактор-ведущий программы «Окна-спорт» телеканала СТБ, ведущий программ «Окна-новости» и «Интерспорт».

В 2000г. — редактор-ведущий спортивной редакции программ Первого национального телеканала.

2000-2007 гг. — ведущий программы «Футбол от УТН», программы «Спорт» телерадиокомпании ТИО. Автор и ведущий программы «Штрафной удар».

2004-2008 гг. — пресс-секретарь Национальной сборной команды Украины по футболу в ФФУ.

В 2008г. — руководитель программы «Спорт» на телеканале ИСТV.

В 2012 гг. — заместитель главного редактора газеты «Всеукраинское объединение «Свобода».

2012-1014 гг. — народный депутат Украины от ВО «Свобода». Совладелец киевского ресторана De Kindrat.

Общественная деятельность

С 2007 г. — член ВО «Свобода»,

С 2008 г. — председатель Сумской областной организации ВО «Свобода».Компромат, скандалы

Получив садовый участок, Игорь Мирошниченко вместо дачного дома незаконно построил пятиэтажный отель NyvkyPLAZA.

Игорь Мирошниченко участвовал в избиении председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Пантелеимонова.

Игорь Мирошниченко обозвал голливудскую актрису украинского происхождения Милу Кунис «еврейкой».

НАПК подозревает Игоря Мирошниченко в декларировании недостоверных сведений и незаконном обогащении.ДекларацияВ 2018 году Игорь Мирошниченко задекларировал $ 75 тыс наличными. Доход от предпринимательской деятельности составил 1,2 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры в Киеве. Есть два легковых автомобиля — BMW Х5 и BMW GT530d.Ссылки

Общественная приемная: ул. Григоренко, 39-б, (044) 585-97-06

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/miroshnychenkoihor

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014445063056Отчет фракции за 2016 год.