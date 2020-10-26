Служба безопасности Украины в рамках очередной операции на Донбассе задержала террориста «ЛНР». Задержание прошло в Новоайдарском районе Луганской области.

Подробности сообщает пресс-служба силового ведомства.

Боевик «ЛНР» находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Его удалось задержать на линии боевого столкновения возле села Трехизбенка.

Задержанный пророссийский террорист — уроженец Сватовского района. В конце 2014 года мужчина присоединился к сепаратистским группировкам.

А в составе так называемой «4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР» он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил ООС.

Боевику сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы уже рассказывали ранее, переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции России.

Тем временем, некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.