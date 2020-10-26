Всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского оказал преимущество для партии «Слуга народа» на местных выборах, которые прошли 25 октября.

Такое мнение выразила руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

«Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество», – отметила она.

Таким образом, такой подход «размыл непосредственно границы между государством и политической партией».

По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, но были довольно заметными.

Как мы уже рассказывали ранее, примерно 5 млн украинцев приняли участие во всеукраинском опросе Зеленского, который прошел в день местных выборов 25 октября.

Тем временем, социологическая группа «Рейтинг» представила результаты всеукраинского опроса Владимира Зеленского — подавляющее большинство людей выступают за пожизненное заключение за коррупцию и уменьшение количества депутатов в Раде.