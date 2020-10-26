Онлайн казино Космолот Украина – успешная и надежная платформа азартных развлечений в Украине. Это более 200 развлечений для разных категорий игроков, программа лояльности, регулярные бонусы и безопасность. Площадка действует на законных основаниях. У онлайн казино есть лицензия, поэтому данные игроков и их денежные средства находятся под защитой.

Преимущества казино Космолот:

Демоверсии слотов доступны даже не зарегистрированным пользователям. Игроки могут попробовать свои силы совершенно бесплатно. Но и выигрыш тут будет виртуальным, поэтому его невозможно вывести.

Разнообразие игры – от классических видео слотов до игр с живыми дилерами.

Пополнять кошелек casino можно в двух валютах – гривнах и долларах. К аккаунту прикрепляются банковские карты, кошельки.

Мобильная версия. Онлайн клуб адаптирован для игры на мобильных устройствах. В приложении также можно пополнять кошелек и выводить деньги. Мобильное казино онлайн дает возможность пользоваться бонусами, составлять ТОП любимых слотов и видео игр, а также учавствовать в турнирах и состязаниях.

Процесс регистрации

Создавать аккаунт в казино Украины могут только пользователи, достигшие 18-летнего возраста. Есть два способа регистрации. Первый – через официальный сайт Космолот. Достаточно заполнить форму с номером телефона или электронной почтой, и придумать логин и пароль. Второй способ – через социальную сеть – Вконтакте, Фейсбук, Google.

После окончанию регистрации, игрок должен заполнить свой профиль. Данные должны быть достоверными – это необходимо для верификации. Верификация – процесс проверки данных с фотографией паспорта или другого документа, подтверждающего личность. Это необходимо для беспрепятственного вывода любой суммы из online casino.

Игровой ассортимент

Игровые автоматы в Космолот это развлечения от надежных производителей софта — MegaJack, Novomatic, Igrosoft. Каждая страница автомата защищена, а в него встроен генератор случайных чисел. Поэтому любой выигрыш будет непредсказуемым. Каждый слот в казино – это отдельная игра со своим сюжетом, оформлением, дополнительными функциями и разным количеством барабанов.

Чтобы начать играть онлайн в Космолот необходимо пополнить счет. А затем выбрать интересующую категорию:

Классические слоты;

Рулетка, баккара, блэкджек;

Игры в режиме live.

Бонусы для зарегистрированных игроков

Бонусная программа в казино Космолот поощряет новичков сразу же после регистрации. Им начисляется на счет от 10 до 30 бесплатных вращений, которые можно использовать в играх казино.

Каждый игрок может выбрать между двумя статусами:

Стандартный. Этот пакет автоматически присваивается каждому новичку. В качестве бонусов возвращается 100% от суммы первого депозита, не превышающего 5000 гривен, начисляется 100 фриспинов и вейджер 35. Каждую неделю проводятся квесты для зарегистрированных игроков. Выигрышем выступают бесплатные вращения до 150 штук.

VIP-статус позволяет гемблерам получить 100% бонус от первого депозита до суммы 15 000 гривен. Также на счет приходит 100 фриспинов с вейджером 40. Игроки с VIP статусом тоже участвуют в квестах, но могут выиграть до 400 бесплатных вращений.

Дополнительно, для отличившихся игроков открывается «Зал славы». Там расположен список самых удачливых игроков интернет казино за последний месяц. Чтобы туда попасть, игрокам рекомендуется учувствовать в ежедневных розыгрышах и турнирах. Переходите на официальный сайт казино в Украине, регистрируйтесь, и пользуйтесь всеми преимуществами игровой площадки.