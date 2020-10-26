В оккупированном Крыму, который страдает от катастрофических проблем с водоснабжением, через 30 лет может не остаться ни одного озера.Такой прогноз озвучивают эксперты-гидрологи, передают «Крым.Реалии».

Они считают, что высыхание водоемов происходит не только из-за перекрытого Северо-Крымского канала. Причинами являются также отсутствие осадков, бурение скважин и деятельность человека.

«Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер», – утверждает замдиректора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

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А председатель Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк считает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

«Водный кризис будет только усиливаться, и не стоит ожидать, что этот год был плохой, а дальше все у нас будет окей. Нет, этого уже не будет, это однозначно», – сказал он.

Согласно критериям ООН, на сегодняшний день, материковая Украина относится к малообеспеченным водой странам мира.

«Если на душу населения приходится менее 1700 куб. м воды в год – эта страна является водонеобеспеченной. В Украине этот показатель вырос. Он составлял до недавнего времени 1000 куб. м, а сейчас – 1200 куб. м, и это только потому, что у нас уменьшилось население. В этом плане, у нас ресурс снижается», – приводит неутешительные цифры ученый.

Эксперты полагают, что на оккупированном полуострове этот показатель намного ниже. Поэтому если каждый год на полуострове будет высыхать 10 озер, то уже через 30 лет их не совсем не останется.

Как мы уже рассказывали ранее, российские власти заявили, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму не улучшится до конца года. Тем временем в Украине напомнили об условиях, при которых ее подача будет возобновлена.

Тем временем, российские суды вынесли постановления о принудительном выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи человек, 600 из них — украинцы.