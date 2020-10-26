Неизвестные избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку.

О чрезвычайном происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Люботин Харьковской области:

«Полиция расследует обстоятельства нападения на жителя города Люботин. Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова».

Сам Швайка у себя в Facebook сообщил, что его избили бейсбольными битами:

«Хорошее» начало рабочей недели… копал участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами».

Как сообщалось ранее, в Винницкой области полиция задержала злоумышленников, которые напали на участковую избирательную комиссию и пытались украсть избирательную документацию.

Напомним, в Афинах (Греция) напали на бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили.