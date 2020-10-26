Президент России Владимир Путин назвал «серьезной ошибкой» выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пригрозив развернуть крылатые ракеты в сторону Европы.

Как говорится в заявлении российского президента, размещенном на сайте Кремля, Путин потребовал от НАТО исключить размещение запрещенных договором о РСМД вооружений.

Россия, по его словам, готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги:

«Российская Федерация … готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД».

Путин также заявил о возможных проверках ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк 41 на базах США и НАТО в Европе.

Ранее Владимир Путин одобрил снятие санкций с двух украинских предприятий – Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес заявил, что Кремль заинтересован заполучить Черное море дабы использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье.