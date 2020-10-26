В Киевской области решили перевести на дистанционное обучение после осенних каникул те школы, которые находятся в «красных» зонах. Всего в регионе насчитывается 703 школы.

Подробности сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

«Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в красных зонах будут переведены на дистанционную форму работы», — заявил Володин.

В то же время, детские сады не будут прекращать свою работу, за исключением 14 детских садиков, которые ранее закрыли на карантин.

По состоянию на 23 октября в Киевской области ситуация с COVID-19 хуже всего обстоит в Бориспольском и Обуховском районах.

Остальные районы, за исключением Славутича и Ставищенского района, находятся в «оранжевой» и «желтой» зонах карантинных ограничений.

А в Черкассах уже в среду, 28 октября, местные власти планируют возобновить обучение после каникул. Мэр города и директора школ отказались продлить каникулы или оставить детей на дистанционном обучении.

«Только что с директорами черкасских школ советовались относительно того, продолжать осенние каникулы для детей или, наоборот, вовремя возобновлять учебный процесс. Все, как один, настаивают на втором варианте», — заявил глава города Анатолий Бондаренко.



Как мы уже рассказывали ранее, школу (начальную) и детские садики закрывать с ноября не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

А медики считают, что если детские садики и начальную школу в Украине решат не закрывать на карантин при любых условиях, это может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.