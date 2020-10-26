Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, перед проведением местных выборов на имени его отца спекулируют политические силы, которые не имеют личных политических достижений. Об этом он заявил в интервью сайту 1news.

Комментируя суд по делу о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василия Стуса, Дмитрий Стус отметил, что некоторые политики пытаются пропиариться в этом деле на имени его отца накануне местных выборов.

«Как только приближаются выборы, сразу политики, не имеют никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел «патриота»поднимают «дело Медведчука». Это продолжается уже много лет и происходит по типовому советскому сценарию. Назначают виновного и толпа поддерживает обвинения », — отметил Дмитрий Стус.

«За несколько дней — выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы. Так что все ожидаемо и закономерно. За «Летописи Самовидца» — пока гетманы воюют друг с другом, их побеждают иностранцы. В самом деле — никто не приносил столько вреда как свои. Именно об этом шла речь в стихотворении Василия Стуса «За летописью Самовидца», — отметил он.

Сын Василия Стуса заявил, что не понимает, почему политики, вместо того, чтобы рассказывать о собственных политических успехи и достижения пиарятся на судебном процессе над его отцом, который прошел 39 лет назад.

«Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами, и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программах, чтобы вести политический диалог между различными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые они представляют, политики, за прошедшие каденцию ничего не достигли, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком (нардепа Виктора Медведчука, — ред.), не на языке современного развития, а языком того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980 году », — отметил Стус.

Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе через ложную информацию о Виктора Медведчука.