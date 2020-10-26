Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Сегодня, 26 октября, местные жители выходят на протесты, и по стране начинаются забастовки.

Об этом сообщает TUT.BY.

Так, на Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

Одновременно с этим в главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек.

На предприятии «Гродно Азот» несколько цехов не приняли смену.

В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка.

«Сообщения о стачках приходят с Гродно Азот, МТЗ, МЗКТ, МАЗ, Атланта, Белкоммунмаша, других крупных заводов. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг. Во многих местах из-за перекрытия дорог образовались заторы», — говорится в сообщении Telegram-канала НЕХТА.

Работники БелЖД также озвучили свой план присоединения к забастовке:«Работники эксплуатации, большая надежда на вас (локомотивные бригады, дежурные по станции, поездные и узловые диспетчера, энергодиспетчера, вагонники, работники службы пути, работники СЦБ и многие другие) — не выходите на работу, игнорируйте явки нарядчиков. Если вы не можете так поступить, то опаздывайте на работу (явку) и срывайте графики отправления поездов.

Не работайте под любым предлогом.

Отказывайтесь работать. Объединяйтесь с теми, кто поддерживает забастовку.

Собирайтесь на проходных.

Локомотивные бригады — становитесь по неисправностям на перегонах.

Все, кто будет всё таки работать— работаем строго по инструкциям. Все мы знаем, как они разработаны, и что будет с движением если их выполнять.

Устраиваем саботаж.

Срываем отправление поездов со станций.

Срываем подачу вагонов на подъездные пути предприятий».

