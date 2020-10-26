В Чернигове на местных выборах один из избирателей проголосовал за партию «Единая Россия» и президента РФ Владимира Путина, дописав их в бюллетень.

Подробности рассказал кандидат в депутаты Черниговского городского совета Игорь Полуян. Также он опубликовал фото испорченного бюллетеня.

«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия», – написал Полуян.

На фото видно, что избиратель ручкой в конце бюллетеня дописал под номером 10 «Всероссийская политическая партия «Единая Россия», а в графе напротив под номером 1 фамилию российского президента «В.Путин».

Отметим, что этот бюллетень будет считаться испорченным.

Как мы уже рассказывали, действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах на пост городского головы уже в первом туре.

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