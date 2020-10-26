Второй тур местных выборов мэров состоится во многих крупных городах. Напомним, по закону, если никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и больше процентов во время голосования – два кандидата, которые получили самые высокие проценты, встретятся во втором туре.

Подробнее о том, в каких городах состоится второй тур — в материале «РБК-Украина».Киев

Из экзитполов следует, что за пост мэра Киева борьба продолжится во втором туре. Согласно исследованию студии Савика Шустера и Украина 24, Виталию Кличко не хватает 4% до окончательной победы. По данным экзитпола группы «Рейтинг», которая также замеряла голосование в столице, ему недостает 3%. Кличко набрал 45,93% (по Шустеру и Украина24) и 47,8% (по «Рейтингу»). Ему составит конкуренцию кандидат от «Оппозиционной платформы – За життя», экс-глава КГГА Александр Попов, который получил 9,62%. (по Шустеру и Украина 24) и 8,6% (по «Рейтингу»).Львов

Вероятно, второй тур состоится во Львове. По итогам воскресного экзитпола, первое место занял действующий мэр города Андрей Садовой с 41,12% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от «Европейской солидарности» Олег Синютка, который получил второй результат – 27,38%.Одесса

Из экзитпола следует, что самый высокий результат и первое место на голосовании 25 октября получил действующий городской голова Геннадий Труханов – 34,4% голосов. Во второй тур также проходит кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», нардеп Николай Скорик (набрал 17,93%).Днепр

Мэр Борис Филатов, выдвинутый партией «Пропозиция», занял первое место с 44,5%. Второй результат – 14,4% – оказался у лидера партии «Громадська сила» Загида Краснов.Черкассы

В Черкассах, по данным экзитпола, во втором туре сойдутся действующий мэр города Анатолий Бондаренко от партии «За майбутнє» (32,66%) и кандидат от «Голоса» Виктор Евпак (19,84%).Николаев

В Николаеве во второй тур, по экзитполу, выходят действующий мэр города Александр Сенкевич от партии «Пропозиция» c 40,78% и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка c 26,77%.Ужгород

Исходя из экзитпола, в Ужгороде во второй тур с результатом почти «нога в ногу» проходят нынешний мэр города самовыдвиженец Богдан Андреев (23,84%) и кандидат от «Слуги народа» Виктор Щадей (22,73%).Черновцы

В Черновцах, согласно экзитполу, продолжат борьбу во втором туре кандидат от партии «Єдина Альтернатива» Роман Кличук (29,13%) и Виталий Михайлишин от партии «Команда Михайлишина» (21,43%).Кривой Рог

В Кривом Роге во втором туре, согласно экзитполу, окажутся мэр города Юрий Вилкул («Блок Вилкула «Украинская перспектива») с 42,8% голосов и кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик с 31,01% голосов.

Как сообщалось ранее, явка на местных выборах стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

В полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства в день тишины.