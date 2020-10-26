В Украине зафиксировали 5426 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 348 924 человека.

Выздоровели пока только 142 537 человек (+1029 за прошедшие сутки).

Умерли 6 464 (+73 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 26 октября

Винницкая обл — 9401 (+157)

Волынская обл — 12403 (+181)

Днепропетровская обл — 13144 (+228)

Донецкая обл — 8701 (+193)

Житомирская обл — 12533 ​​(+345)

Закарпатская обл — 13144 (+172)

Запорожская обл — 8132 (+160)

Ивано-Франковская обл — 18590 (+298)

Кировоградская обл — 2114 (+86)

м. Киев — 34362 (+308)

Киевская обл — 14845 (+301)

Львовская обл — 27608 (+335)

Луганская обл — 3233 (+64)

Николаевская обл — 7069 (+134)

Одесская обл — 22179 (+348)

Полтавская обл — 8056 (+180)

Ровенская обл — 17730 (+261)

Сумская обл — 10605 (+202)

Тернопольская обл — 19261 (+211)

Харьковская обл — 33250 (+478)

Херсонская обл — 3236 (+95)

Хмельницкая обл — 13482 (+182)

Черновицкая обл — 19728 (+323)

Черкасская обл — 8147 (+113)

Черниговская обл — 7971 (+71).

Как сообщалось ранее, из-за распространения коронавирусной инфекции, в Испании снова ввели чрезвычайное положение. Карантинные ограничения будут действовать 15 дней по всей территории страны.

В Бельгии ужесточают карантинные мероприятия из-за высоких показателей заражения коронавирусной инфекцией.