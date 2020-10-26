В Украине зафиксировали 5426 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 348 924 человека.
Выздоровели пока только 142 537 человек (+1029 за прошедшие сутки).
Умерли 6 464 (+73 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 26 октября
Винницкая обл — 9401 (+157)
Волынская обл — 12403 (+181)
Днепропетровская обл — 13144 (+228)
Донецкая обл — 8701 (+193)
Житомирская обл — 12533 (+345)
Закарпатская обл — 13144 (+172)
Запорожская обл — 8132 (+160)
Ивано-Франковская обл — 18590 (+298)
Кировоградская обл — 2114 (+86)
м. Киев — 34362 (+308)
Киевская обл — 14845 (+301)
Львовская обл — 27608 (+335)
Луганская обл — 3233 (+64)
Николаевская обл — 7069 (+134)
Одесская обл — 22179 (+348)
Полтавская обл — 8056 (+180)
Ровенская обл — 17730 (+261)
Сумская обл — 10605 (+202)
Тернопольская обл — 19261 (+211)
Харьковская обл — 33250 (+478)
Херсонская обл — 3236 (+95)
Хмельницкая обл — 13482 (+182)
Черновицкая обл — 19728 (+323)
Черкасская обл — 8147 (+113)
Черниговская обл — 7971 (+71).
Как сообщалось ранее, из-за распространения коронавирусной инфекции, в Испании снова ввели чрезвычайное положение. Карантинные ограничения будут действовать 15 дней по всей территории страны.
В Бельгии ужесточают карантинные мероприятия из-за высоких показателей заражения коронавирусной инфекцией.