В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 26 октября.

Сегодня будет преимущественно сухой и солнечный день, только в Одесской области прогнозируется дождь с грозой. Температура в среднем 14-16 градусов. На юге 19-23 градуса.

Как сообщали ранее синоптики, в ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). Для западных областей это средний показатель многолетних значений, но для остальной территории — на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань считает, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.

