В Японии выпустят серию почтовых марок с видами популярных туристических мест Украины.

Этот совместный проект «Украина — г.Хино», посвящен сотрудничеству двух государств в рамках японской правительственной программы Host Town накануне Олимпийских игр.

Подробности сообщило Посольство Украины в Японии.

Продажи «украинских» марок в почтовых отделениях Токио стартуют уже в ноябре этого года.

Фотографии для этого проекта сделаны украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком. На фото изображены знаменитые туристические места Украины, среди которых – Тоннель любви в Ровненской области и Ласточкино гнездо в Крыму.

Уточняется, что проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.

Как мы уже рассказывали ранее, российские суды вынесли постановления о принудительном выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи человек, 600 из них — украинцы.

А также, российские власти заявили, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму не улучшится до конца года. Тем временем в Украине напомнили об условиях, при которых ее подача будет возобновлена.