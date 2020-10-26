Вакциной от COVID-19 не сможет воспользоваться треть населения планеты, поскольку вакцина не способна поддерживать холодовую цепь.

Подробности сообщает издание la Repubblica.

Как выяснилось, что некоторые флаконы с вакциной необходимо хранить при температуре холодильника (от 2 до 8 градусов выше нуля). В то время как другие флаконы с вакциной должны оставаться на уровне -80 градусов ниже нуля от завода и до инъекции.

Если нарушить холодовую цепь, этикетка вакцины изменит цвет, и такую вакцину придется выбросить.

Сейчас некоторые компании продают флаконы с вакциной в рефрижераторных контейнерах.

«Но это капля в море. В то время как более трехсот компаний усердно работают над разработкой вакцины, лишь некоторые из них работают над тем, чтобы этот продукт прошел «последнюю милю», – утверждают эксперты.

В настоящее время, неправительственные организации в Африке строят холодильники на солнечных батареях. В августе логистическая компания UPS уже начала постройку двух холодильных складов размером с футбольное поле в Кентукки и Нидерландах.

А для доставки вакцины в труднодоступные деревни могут даже использовать фургоны для перевозки мороженого.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцина от COVID-19 украинского производства успешно прошла новое испытание — ученые получили стойкий результат относительно выработки антител организмом.

Тем временем, начало отопительного сезона будет способствовать распространению COVID-19, — так считает детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.