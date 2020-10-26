Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины и беглеца Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции Межигорье.

Подробности сообщает пресс-служба суда. Причиной отказа якобы стали нарушения условий досудебного расследования.

«Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины. Причины отказа — нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск», — указано в сообщении.

Также сообщается, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования якобы не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.

А также в ВАКС напомнили, что прокурор ходатайствовал о заключении президента-беглеца под стражу, в случае его задержания.

Как мы уже рассказывали ранее, Печерский суд столицы наконец вынес решение о мере пресечения для экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане, которое расследуется уже седьмой год.Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу избрана заочно мера пресечения в виде ареста. Это дает возможность Офису генерального прокурора начать процедуру экстрадиции.