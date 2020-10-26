Примерно 5 млн украинцев приняли участие во всеукраинском опросе Зеленского, который прошел в день местных выборов 25 октября.

Такое заявление сделал глава партии «Слуга народа», первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

«Что касается количества людей, которые приняли участие, то это приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 миллионов граждан приняли участие в этом опросе», – сообщил политик.

Также он рассказал, что опрос профинансировала партия «Слуга народа», а организовывала компания «Зе медиа», у которой якобы существует «полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования».

«Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не первый раз, мы работали с ними и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и так далее», – подчеркнул Корниенко.

А еще он напомнил, что в связи с тем, что партия «Слуга народа» отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства – это спонсорская помощь доноров партии.

«Которых много, они представляют малый и средний бизнес, их больше 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы», – сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, социологическая группа «Рейтинг» представила результаты всеукраинского опроса Владимира Зеленского — подавляющее большинство людей выступают за пожизненное заключение за коррупцию и уменьшение количества депутатов в Раде.

Также стало известно, что к проведению всеукраинского опроса Владимира Зеленского привлекали несовершеннолетних.