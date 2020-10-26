Центральная избирательная комиссия обработала 100% ведомостей с данными о явке по областям. Явка избирателей на выборах 25 октября составила 36,88%.

Данные поступили от территориальных избирательных комиссий — всего 10 556 621 избиратель получил бюллетени и проголосовал. В каких городах пройдут вторые туры местных выборов

Наивысшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 44,68%, самая низкая явка 31,67% — в Донецкой области. В Николаевской области также проигнорировали выборы — явка составила всего 32,02%.

В полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства в день тишины.