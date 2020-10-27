Чехия и Россия ужесточают ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

С завтрашнего дня, 28 октября, Роспотребназдор вводит обязательный масочный режим. Кроме того, в стране запрещают ночную работу ночных ресторанов и развлекательные мероприятия.

Россиян обязали носить маски в местах массового пребывания (транспорт, лифты, парковки).

Кроме того, в общественном транспорте, такси, театрах, на объектах торговли и питания будут проводить усиленную дезинфекцию.

Одновременно с этим правительство Чехии с 28 октября вводит комендантский час. По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября. Гражданам будет запрещено перемещаться по улицам с 21:00 по 5:00, кроме рабочих и срочных поездок, которые связаны со здоровьем, имуществом. Также разрешено выгуливать собак в пределах 500 метров от дома.

Магазины будут закрываться в 20:00, а в воскресенье розничные продажи будут прекращены полностью. Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещения.

Как сообщалось ранее, Польша объявила локдаун из-за новой вспышки коронавируса — для посетителей будут закрыты рестораны, кафе и бары.

Из-за распространения коронавирусной инфекции, в Испании снова ввели чрезвычайное положение. Предполагается, что карантинные ограничения будут действовать 15 дней по всей территории страны.