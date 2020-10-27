Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что временно оккупированный Россией полуостров Крым по праву якобы должен принадлежать его стране.
О такой позиции турецкого политика написало турецкое издание Haberler.
Так, в статье указано, что Эрдоган не видит Крым российским, но в то же время и не считает его частью Украины.
Как утверждают журналисты, турецкий лидер якобы убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи.
Соответственно, эту землю «необходимо вернуть для прогресса современной Турции».
Как мы уже рассказывали ранее, в оккупированном Крыму, который страдает от катастрофических проблем с водоснабжением, через 30 лет может не остаться ни одного озера.
А также, оккупированный Крым оказался на пороге водного и экологического кризиса в связи с тем, что оккупанты начали проводить политику замещения населения на полуострове.