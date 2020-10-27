Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявил, что никакого фонда борьбы с COVID-19 не было.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «Бабелю».

«Сначала было финансирование на уровне 85 миллиардов гривен на 4 200 километров государственных дорог. Планировалось, что 35 миллиардов мы получим из средств, которые «Газпром» в виде штрафов выплатил «Нафтогазу». Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом», – утверждает Кубраков

Он также добавил, что «Нафтогаз» перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда агентству автомобильных дорог суммарно выдали 35 миллиардов: «Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд».

Глава «Укравтодора» отметил, что строительство дорог в Украине ничем не отличается от Чехии и Польши.

«Около семи-восьми компаний у нас формируют 45-50 процентов рынка. Всего на наших объектах работает около 60 компаний. С контрактом более миллиарда – 12 или 13 компаний. В Австрии, Франции и Германии – два-три крупных игрока на весь рынок. В этом году мы действительно строим на больших участках – 20-50 километров, а если брать весь объект, то он может быть 120-130 километров», – резюмировал Кубраков.

Напомним, не так давно Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.

Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив 20 октября заявляла, что COVID-фонд использован только на 40%.

