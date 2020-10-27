Хэллоуин во многих странах мира, в том числе уже и в Украине, отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, но Православная церковь призывает верующих отказаться от празднования.

Отметим, официального запрета на празднование Хэллоуина нет, но священнослужители все равно выступают против него, считая и сам праздник и его традиции сатанинскими. Так, еще год назад Православная церковь в Facebook подчеркивала, что люди, устраивая «праздник смерти», заигрывают с темными силами: Как гадать на Хэллоуин: проверенные способы заглянуть в будущее

«Не стоит заигрывать со смертью, даже в шутку чествовать жестокость и зло. Это особенно актуально для детей, подростков и молодежи, мировосприятие которых только формируется и которые легче поддаются соблазнам мнимых прелестей зла. Паутина, летучие мыши, имитация разлитой крови, оторванных частей тела – вряд ли то, что способствует воспитанию добра и согласия, мира и любви – добродетелей, к которым мы, как христиане, должны в первую очередь стремиться».

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