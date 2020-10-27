Экс-полицейского Ярослава Левандюка, одного из двух главных фигурантов дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области, отпустили из-под стражи.Подробности сообщила адвокат потерпевшей Злата Симоненко ссылаясь на прокурора по делу.

Сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержание под стражей, однако суд принял решение отпустить Левандюка под круглосуточный домашний арест.

На данный момент есть только резолютивная часть решения, то есть пока неизвестна мотивация суда. Полный текст решения будет обнародован 2 ноября.

Адвокат потерпевшей отметила, что представители Нели Погребицкой рассчитывают на обжалование этого решения.

«Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилось мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения», — сказала адвокат.

Как мы уже рассказывали ранее, стало известно о новых жертвах пыток и беспредела в полицейском отделении Кагарлыка, где изнасиловали девушку, что затянуло расследование.

А также, пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая дала откровенное интервью, где рассказала, как все происходило.