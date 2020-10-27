Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №53.

Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 5 февраля 1969 в Киеве. Разведен, есть сын Марк.

Брат Сергей Мищенко — бывший сотрудник Генеральной прокуратуры, народный депутат V-VIII созывов Верховной Рады.Образование

Окончил столичную среднюю школу №165.

2006-2010 гг. — учился в Киевском институте «Славянский университет» по специальности «Финансы и финансовая аналитика», квалификация «экономист-финансист».

С 2013 года учится в Институте последипломного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры по специальности «Городское строительство и хозяйство».Трудовая деятельностьСтроительство нового кладбища в районе ДВРЗ за счет земель КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство».

Как председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, Александр Мищенко пытался «протянуть» сомнительные детальные планы территорий.ДекларацияВ 2018 году Александр Мищенко задекларировал $ 112 тыс, 53 тыс евро и 590 тыс грн наличными. На банковских счетах хранится $ 26 тыс, 15,5 тыс евро и 444 тыс грн. Средств, одолженных третьим лицам, задекларировано $ 155 тыс, 80 тыс евро и 300 тыс грн. $ 50 тыс принадлежат сыну депутата — он их получил в виде наследства.

Общий доход депутата составил почти 450 тыс грн. Из них 270 тыс грн — подарок Голиней Марии Васильевны.

Из недвижимого имущества Александр Мищенко задекларировал квартиру в Киеве (50% которой принадлежит сыну), и четыре объекта незавершенного строительства: жилой дом, гараж и хозяйственные постройки в селе Плесецкое Киевской области, а также недостроенная дача в селе Малютянка Киевской области.

Из ценного движимого имущества депутат указал швейцарские часы Graham, Breitling и Glashutte, охотничье ружье Fabarm Е-45915, голландские мебель и бильярд, иконы, акустическую систему Harman Kardon и домашний кинотеатр с акустикой Yamaha.

У Александра Мищенко есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и квадроцикл CF-moto.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Юрия Гагарина, 18 (044) 337-05-81

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/mischenko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/mischenko.ogОтчет депутата за 2018 год.