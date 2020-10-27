На Буковине, включая Черновцы, которые находятся в «красной» зоне карантина, ввели новые карантинные ограничения.

Подробности сообщила пресс-служба областной госадминистрации. Кроме областного центра, новые ограничения будут действовать в Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах,а также городе Новоднестровск.

Так, в регионе ввели ограничения на работу заведений общественного питания.

Решение об усилении карантина приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ресторанам, кафе и столовым теперь разрешено работать только с 8:00 до 18:00. Также, в заведении смогут находиться не более одного посетителя на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Новые ограничения должны были вступить в силу уже сегодня, 27 октября.

Как мы уже рассказывали ранее, жесткий карантин в Украине могут ввести в случае, когда ежесуточный прирост больных COVID-19 составит 16 тысяч человек в сутки.

Тем временем, в Украине зафиксированы 6677 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели уже 355 601 человек.