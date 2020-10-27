Дефицит витамина D обнаружен у 82% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом, дефицит этого витамина чаще встречается у больных пациентов мужского пола.

Об этом свидетельствуют результаты исследования испанских ученых, которые были опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

На сегодняшний день, у многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D. Также регулярно сообщается о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который якобы обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу.

Испанские ученые решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и как это влияет на тяжесть протекания болезни.

В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере.

Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) — гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

Удалось установить, что 82,2% больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2% в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

Как мы уже рассказывали ранее, дефицит витамина D приводит к почти 99% вероятности смерти человека, который заражен COVID-19.

Напомним, витамин D естественным путем вырабатывается в нашем теле под солнечными лучами. А в зимнее время его можно получить из пищи. Яйца, бобы, печень, морепродукты, молочные продукты изобилуют этим важным элементом обмена веществ.