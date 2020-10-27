В Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии в селе Козинцы Ольга Титенко.

Подробности трагедии сообщает в Facebook журналист Михайлина Скорик-Шкаровская.

По ее словам, трагедия произошла на территории Ирпенской ОТГ во время подсчета голосов.

«Александр Титенко, заместитель председателя комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы в больнице», — пишет она.

В сообщении также сказано, что Ольга Титенко была жительницей села Козинцы и прихожанкой местного храма.

Как сообщалось ранее, в Украине 25 октября с избирательных участков госпитализировали 50 человек, один скончался из-за остановки сердца еще до приезда «скорой».

В Винницкой области полиция задержала злоумышленников, которые напали на участковую избирательную комиссию и пытались украсть избирательную документацию.