Пророссийские террористы на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ за 27 октября. Однако, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по-прежнему контролируемая.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики устроили обстрел в районе Водяного из автоматического станкового гранатомета.

А также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал и не был убит.

«Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, оккупационная администрация РФ на Донбассе принуждала граждан Украины к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР».

А также, Служба безопасности Украины в рамках очередной операции на Донбассе задержала террориста «ЛНР». Задержание прошло в Новоайдарском районе Луганской области.