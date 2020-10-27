Министерство здравоохранения намерено увеличить тестирование на COVID-19 среди населения до 1 миллиона в месяц.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, достичь такого охвата можно благодаря новому методу экспресс-диагностики.

«Сейчас мы дошли уже почти до 40 000 тестирований. В соответствии с нашими возможностями, которые у нас есть, до середины ноября мы должны выйти на 50 тысяч тестирований в сутки. Далее – до 75 тысяч тестирований до конца года. Удовлетворяет ли нас в полном объеме такое количество тестирований, исходя из динамики заболеваемости? Конечно, не удовлетворяет. Конечно, мы понимаем, что нам надо добавлять другие методы диагностики COVID-19», – пояснил министр.

Он также пояснил, что в Украине заканчиваются испытания отечественных тест-систем для определения антигена методом ИФА: «Таким образом мы можем существенно увеличить количество тестирований. Второй метод – это экспресс-метод определения антигена».

По словам Степанова, такие тесты появились в мире буквально месяц назад и Украина провела переговоры с компаниями-поставщиками на предмет того, какое количество тестов они смогут привезти в нашу страну.

Чехия и Россия ужесточают ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В Украине зафиксированы 6677 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели уже 355 601 человек.