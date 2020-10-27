В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 21 812 медицинских работников.

Цифру в ходе брифинга озвучил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек, из них 20 843 ребенка и 21 812 медицинских работников.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксированы 6677 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели уже 355 601 человек.

Министерство здравоохранения намерено увеличить тестирование на COVID-19 среди населения до 1 миллиона в месяц.

Представители Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке пришли к выводу, что уровень риска смертельного исхода для пациентов с COVID-19 можно определить по степени повреждения правой части сердца.