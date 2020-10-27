Компьютерная томографии (КТ) может повредить ДНК и увеличить риск заболеть онкологическими заболеваниями.

Такое заявление сделала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Таким образом, она прокомментировала назначения врачей, которые при подозрении на COVID-19 назначают КТ, когда это исследование совершенно не нужно.

«Почему об этом не говорят сами врачи, и те заведения, которые делают КТ всем и везде просто так без всяких на то причин? Зачем говорить о рисках и ненужности процедуры, если пациенты платят за это деньги из своего кармана», – пояснила Супрун.

Она отметила, что ионизирующее излучение при рентгене и КТ может повреждать ДНК человека.

«Его действие может повреждать ДНК, и хотя ваши клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда происходит полностью. Результатом этого могут быть мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск иметь рак», – сообщила экс-министр.

Как известно, КТ, как и любые виды медицинских вмешательств, прежде всего, предполагает оценку ожидаемой эффективности и связанных с ним рисков.

Кроме того, снимок КТ фактически не влияет на тактику лечения и не способствует скорости выздоровления, утверждает Супрун. Также результат такого исследования не является определяющим в принятии решения о госпитализации в случае осложнения течения болезни.

«Поэтому в результате вы не получите никакой пользы от проведенного исследования кроме дополнительной дозы радиации и лишних денежных затрат», – подчеркнула врач.

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