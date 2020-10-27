Минские соглашения нельзя выполнить на 100%, но при этом односторонний выход из них является «самоубийством».

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Выполнить минские соглашения на 100% невозможно», — сказал он.

Он также пояснил, что соглашения невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, «а в «Минске» написано наоборот, речь идет о возможности и необходимости модернизации».

На вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский не заявит публично об отказе от минских соглашений, Резников ответил: «Потому что отказываться от «Минска» в одностороннем порядке — самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это является политико-дипломатическими договоренностями четырех стран — Германии, Франции, Украины и России».

Ранее Резников предупреждал о том, что некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.

Служба безопасности Украины в рамках очередной операции на Донбассе задержала террориста «ЛНР». Задержание прошло в Новоайдарском районе Луганской области.

