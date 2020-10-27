В Азербайджане СМИ опубликовали сообщение о якобы ликвидации министра обороны и командующего армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

Также появилось видео, на котором запечатлен якобы момент убийства военачальника, передает издание Haqqin.az.

На видео можно увидеть автомобиль, в котором по данным азербайджанской стороны, находился Арутюнян. Машина едет по дороге в сопровождении еще нескольких машин. Ее отслеживает оперативно-тактический средневысотный беспилотник, который затем наносит удар.

Затем пострадавший автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Также рядом с догорающей машиной без движения лежат несколько человек.

По данным СМИ, убийство Арутюняна готовили в Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами страны. За машиной министра установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю был нанесен, когда Арутюнян якобы направлялся на одну из боевых позиций.

В то же время, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что жизни Арутюняна ничего не угрожает. При этом он признал, что тот был ранен.

В связи с этим глава непризнанной республики Араик Арутюнян принял решение об освобождении Джалала Арутюняна от должности министра обороны.

https://www.youtube.com/watch?v=a07_EmNaOqY&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, в Нагорном Карабахе не утихают обстрелы. Накануне вследствие обстрелов были разрушены объекты инфраструктуры и дома мирных людей.

А также, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.