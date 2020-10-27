В подъезде жилого дома, расположенного в Деснянском районе Киева, пытался застрелиться мужчина.

Подробности со ссылкой на свои источники сообщает «Обозреватель».

Издание пишет, что мужчина выстрелил себе в голову из пистолета. Сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия, отказались давать комментарии, но сообщили, что мужчина выжил и его увезли в больницу.

Соседи пострадавшего говорят, что мужчина живет на 12 этаже. Плохого о нем не говорят. Родственники общаться отказались.

Как сообщалось ранее, в Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии в селе Козинцы Ольга Титенко.

Также сообщалось о том, что в Днепре 20-летний студент застрелился и оставил на мониторе компьютера предсмертную записку.