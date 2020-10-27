В Офиса президента Украины произошла вспышка COVID-19 — два заместителя Андрея Ермака заразились коронавирусом – это Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

О вспышке CPVOD-19 в ОПУ сообщила «Украинская правда» со ссылкой на осведомленные источники.

Так, сначала собеседник издания в президентской партии, не называя фамилий инфицированных, заявил, что у одного из заместителей главы Офиса есть подтверждение диагноза, а у других двух его подозревают.

После этого Юлия Ковалив в Facebook написала, что вся ее семья заразилась COVID-19.

«К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», – отметила она.

Ковалив добавила, что вместе с родными чувствует себя удовлетворительно, все находятся на самоизоляции и лечатся под наблюдением медиков.

После этого в ОПУ сообщили, что также заразился коронавирусом и заместитель Ермака Андрей Смирнов.

«Все остальные прошли тестирование, все нормально. Президент и глава Офиса в порядке», – заявили в ОП.

Как утверждает пресс-секретарь Зеленского Юлии Мендель, Андрей Смирнов и Юлия Ковалив, которые получили положительные результаты тестов на COVID-19, находятся на самоизоляции.

Также она подчеркнула, что глава государства Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 21 812 медицинских работников.

А в Ивано-Франковске, который находится в «красной» зоне карантина, в больницах уже заполнены все кровати, выделенные для пациентов с COVID-19.