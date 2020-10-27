В Польше продолжаются массовые протесты из-за решения Конституционного суда ужесточить запрет абортов.

«Польское радио» и агентство PAP сообщают, что протестующие, большинство из которых – женщины, собираются в основном у костелов и требуют отмены закона против абортов. Они опасаются, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше «абортного подполья», жертвами которого могут стать тысячи женщин.

Так называемые «черные протесты» собирают тысячи поляков, хотя в стране действуют карантинные ограничения из-за COVID-19. Например, в понедельник в Варшаве около 20 тысяч человек протестовали под Конституционным судом.

Один из проспектов столицы Польши измазали красной краской.Фото: Reuters







Напомним, накануне Конституционный суд Польши признал противоречащим Конституции закон, который разрешал аборт в случае обнаружения врожденных дефектов у плода. После этого в стране вспыхнули протесты. Противники решения суда назвали его «похоронами прав женщин».

Накануне активистка Femen полностью оголилась перед зданием Посольства Республики Польша в Украине — представительница женского движения поддержала жительниц соседней республики, которым фактически запретили аборты.