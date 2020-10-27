До конца октября в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Своим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украине 28-29 октября побудет тепла, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. С пятницы начнут сползать столбики термометров, а также начнутся дожди.

«Завтра, 28-го октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 13 + 18 градусов, на юге до +20 градусов. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не предвидится — антициклон», — пишет синоптик.

В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем ​​до +15 градусов. В столице, добавила Диденко, есть еще два дня некоего лайт-лета: теплая и сухая погода, но с 30-го октября температура воздуха снизится, придут дожди.

Как сообщали ранее синоптики, в ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). Для западных областей это средний показатель многолетних значений, но для остальной территории — на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань считает, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.