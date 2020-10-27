В Украину поставили 665 000 доз вакцины против гриппа в рамках подготовки к эпидсезону 2020-2021. Также уже в скором времени украинские медучреждения получат 40 тысяч доз для вакцинации медработников, которые работают с больными COVID-19.

Подробности рассказал замглавы МОЗ, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелого течения. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии Covid-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам», — отметил чиновник.

На сегодняшний день, Украина получила 500 000 доз вакцины «Ваксигрип Тетра» (производитель — «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная), 45 000 доз вакцины «Инфлювак («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, трехвалентная) 120 000 доз «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная).

Отметим, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались всего 238 079 человек (0,6% населения), из них детей — 10,5%.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцина от COVID-19 украинского производства успешно прошла новое испытание — ученые получили стойкий результат относительно выработки антител организмом.

Тем временем, в Британии умер 28-летний доброволец, который участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной шведско-британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.