В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько человек были госпитализированы с избирательных участков во время проведения местных выборов.

Цифры в эфире «Громадське радіо» озвучил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине 25 октября с избирательных участков госпитализировали 50 человек, один скончался из-за остановки сердца еще до приезда «скорой».

Он также добавил, что выборы прошли с соблюдением санитарных норм, которые прописаны в постановлении Кабинета министров — без грубых нарушений. Основные нарушения это: несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий.

Ляшко уверен, местные выборы не должны привести к всплеску COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксированы 6677 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели уже 355 601 человек.

Отметим, представители Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке рассказали, у каких пациентов шансы умереть от коронавирусной инфекции выше.